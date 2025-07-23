Текслер поддержал жилищную программу «Чебаркульской птицы»

Мне кажется, это отличный пример того, как реагировать на дефицит кадров. Сегодня эта тема актуальна. Мы помогаем в части образования, поддерживаем агроуниверситет и колледжи. Но самое главное — создавать условия на селе для работы, в том числе для молодых специалистов.
Параллельно губернатор потребовал ускорить сдачу задержавшегося на год дома для детей-сирот и соцработников. Он поручил главе Чебаркульского округа Владимиру Пупыреву ликвидировать проволочки, подчеркнув недопустимость бюрократии. По данным Минстроя, проблемы с подключением отопления решены через ФАС, объект планируется сдать 20 августа.