Текслер поддержал жилищную программу «Чебаркульской птицы»

Мне кажется, это отличный пример того, как реагировать на дефицит кадров. Сегодня эта тема актуальна. Мы помогаем в части образования, поддерживаем агроуниверситет и колледжи. Но самое главное — создавать условия на селе для работы, в том числе для молодых специалистов.