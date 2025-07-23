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РЖД готовит проект реконструкции вокзала Пермь II

Речь идет о проекте третьего этапа.

Источник: Комсомольская правда

В Перми обновят здание и пути вокзала. Сейчас идет оформление контракта на разработку проектной документации для третьего этапа создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II». Этот этап включает в себя модернизацию действующего здания вокзала, а также обновление путей и платформ.

К 2026 году планируется получить положительное заключение Главгосэкспертизы. Это откроет путь к проведению тендера для выбора подрядчика и последующему началу строительных работ.

Первый этап проекта предполагает строительство пешеходного тоннеля, который соединит привокзальную площадь с улицей Строителей. В рамках второго этапа планируется возведение нового вокзального здания. Проектные работы по этим частям ТПУ уже завершены, и документация проходит согласование в ОАО «РЖД» и других профильных структурах.