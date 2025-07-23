РЖД готовит проект реконструкции вокзала Пермь II

В Перми обновят здание и пути вокзала. Сейчас идет оформление контракта на разработку проектной документации для третьего этапа создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II». Этот этап включает в себя модернизацию действующего здания вокзала, а также обновление путей и платформ.