В Самарской области представили ситуацию на рынке труда в 2025 году

В Самарской области опубликовали результаты исследования, посвящённого тому, что сегодня важно для молодых специалистов при выборе работы. Данные отражают актуальные тенденции на региональном рынке труда.
Главным приоритетом для большинства респондентов оказался стабильный рост заработка. По данным консалтинговой компании «get experts» совместно с НИУ ВШЭ, 43% участников опроса считают необходимой ежегодную индексацию зарплаты, а 40% выступают за пересмотр доходов каждые полгода.
При этом ситуация на рынке труда в регионе остаётся напряжённой: предприятиям требуется более 50 тысяч работников. Об этом заявила координатор партийного проекта «Моя карьера с “ЕР” Ольга Фурсова.
Кроме того, многие молодые специалисты получают дополнительный доход, занимаясь любимыми делами. Чаще всего это репетиторство, дизайн, преподавание или живопись.
При выборе основной работы молодёжь в первую очередь обращает внимание на удобство и атмосферу в коллективе, гибкий график и значимость выполняемых задач.
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