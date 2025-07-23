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Ростовская область планирует ввести трехуровневые энерготарифы

Стоимость электроэнергии для населения будет зависеть от объема потребления по трем диапазонам: льготному, экономически обоснованному и свободному тарифу. Об этом сообщает пресс-служба регионального заксобрания со ссылкой на зампредседателя областного парламента Сергея Михалева.

По словам Сергея Михалева, федеральный закон разделяет потребителей на три группы: в первой действует сниженный тариф, во второй — тариф с учетом реальной стоимости передачи электроэнергии, в третьей — полностью рыночный. Депутаты уже подготовили обращение к вице‑премьеру Александру Новаку с предложением доработать нормативную базу для защиты уязвимых категорий, например семей с детьми‑инвалидами, вынужденных круглосуточно использовать энергоемкие медицинские аппараты.

Переход на новую систему потребует детальной проработки: оценку влияния на коммерческие предприятия проведут вместе с региональной службой по тарифам, а в ближайшее время запланированы общественные слушания и консультации с отраслевыми экспертами. Несмотря на затраты подготовки, дифференцированные тарифы уже доказали свою эффективность в 76 регионах и в 2025 году позволили сократить перекрестное субсидирование на 31,7 млрд рублей.

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