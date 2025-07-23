Ростовская область планирует ввести трехуровневые энерготарифы

Переход на новую систему потребует детальной проработки: оценку влияния на коммерческие предприятия проведут вместе с региональной службой по тарифам, а в ближайшее время запланированы общественные слушания и консультации с отраслевыми экспертами. Несмотря на затраты подготовки, дифференцированные тарифы уже доказали свою эффективность в 76 регионах и в 2025 году позволили сократить перекрестное субсидирование на 31,7 млрд рублей.