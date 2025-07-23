В Омске запустили новое производство электронных компонентов

Губернатор Виталий Хоценко совместно с главой Трансмашхолдинга Кириллом Липой приняли участие в торжественном открытии нового цеха по производству печатных плат и кабельной продукции на базе АО «НИИТКД».
Современное производство призвано обеспечить потребности в ключевых элементах электроники, которые находят применение в системах диагностики и ремонта подвижного состава. Предприятие входит в состав дивизиона «ТМХ Интеллектуальные системы» и опирается на мощный инженерный потенциал региона.
Губернатор региона особо отметил значимость открытия нового производства. По словам Виталия Хоценко, Омская область обладает сильными инженерными школами и крупными вузами, что создает идеальные условия для развития подобных проектов. Глава региона подчеркнул готовность областной администрации оказывать всестороннюю поддержку предприятию.
Кирилл Липа, руководитель Трансмашхолдинга, акцентировал внимание на важности нового производства для отрасли. Он отметил, что печатные платы являются фундаментальным элементом любого диагностического или ремонтного комплекса, а их надежность напрямую влияет на эффективность всей системы.