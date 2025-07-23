В Омске запустили новое производство электронных компонентов

Кирилл Липа, руководитель Трансмашхолдинга, акцентировал внимание на важности нового производства для отрасли. Он отметил, что печатные платы являются фундаментальным элементом любого диагностического или ремонтного комплекса, а их надежность напрямую влияет на эффективность всей системы.