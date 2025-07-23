В 2025 году в ЖКХ Самарской области вложат 4,7 млрд рублей

В Самарской области запускают масштабную перезагрузку ЖКХ — на ближайшие пять лет, до 2030 года, запланирована серьёзная модернизация всего, что касается воды, тепла и энергии.
Об этом рассказали сегодня на «оперативке» в региональном правительстве Самарской области. На это выделят 26,8 миллиарда рублей, почти половина — 14,3 млрд — из федерального бюджета.
Будут ремонтировать и строить с нуля важные объекты: в планах — 190 мероприятий по всему региону.
Среди них — строительство 139 водонапорных башен, что должно улучшить подачу воды даже в отдалённых районах.
Также продолжат работу по программам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», модернизируют теплосети и внедрят новые технологии энергосбережения.
Уже в 2025 году на эти цели планируют направить 3,6 млрд рублей из федерального бюджета и ещё 1,1 млрд — из регионального.
Цель — не просто починить трубы и котельные, а сделать коммунальную систему надёжной, современной и удобной для жителей. Потому что, как говорится, в доме должно быть тепло, а вода нужна чистая.
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