Сэкономленные на гидроузле деньги направят на Федоровку и метро

В проекте постановления предусмотрено сокращение расходов на 34,3 млн рублей в 2025 году.
Причина корректировки связана с переносом срока ввода пускового участка на 1 ноября 2026 года. Изначально средства были предусмотрены на непредвиденные расходы заказчика, однако в текущем году они не потребуются.
Освободившиеся средства направят на поддержку других долгостроев региона. Значительная часть пойдет на развитие омского метрополитена: 4,8 млн рублей выделят на его содержание, 3,2 млн — на обследование котлованов станций «Заречная» и «Кристалл», а 1,6 млн — на откачку грунтовых вод.
Дополнительные средства в размере 0,9 млн рублей будут направлены на охрану объектов аэропорта Омск-Федоровка в период с ноября по декабрь 2025 года. Оставшиеся средства распределят между развитием водных перевозок, поддержкой межмуниципальных автобусных маршрутов и помощью районам в приобретении помещений под автовокзалы.
История строительства Красногорского гидроузла началась в 2011 году. Проект неоднократно приостанавливался из-за смены подрядчиков и проблем с финансированием. Текущий контракт стоимостью 4,6 млрд рублей был заключен в июле 2022 года, а к осени 2024 года сметная стоимость возросла до 5,3 млрд рублей, сообщает «РБК Омск».
Другие крупные проекты региона также находятся в стадии длительного строительства. Омский метрополитен, начатый в 1993 году, предусматривает завершение строительства пяти станций, депо и новой станции на улице Маршала Жукова с интеграцией с трамваями. Строительство аэропорта Федоровка, стартовавшее в 1982 году, планируется завершить к 25 декабря 2028 года в рамках концессионного соглашения с компанией «Аэропорты регионов».