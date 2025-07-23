Сэкономленные на гидроузле деньги направят на Федоровку и метро

Другие крупные проекты региона также находятся в стадии длительного строительства. Омский метрополитен, начатый в 1993 году, предусматривает завершение строительства пяти станций, депо и новой станции на улице Маршала Жукова с интеграцией с трамваями. Строительство аэропорта Федоровка, стартовавшее в 1982 году, планируется завершить к 25 декабря 2028 года в рамках концессионного соглашения с компанией «Аэропорты регионов».