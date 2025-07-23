Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ледовую арену в Нижнем Новгороде могут достроить в 2025 году

Ледовую арену в Нижнем Новгороде могут достроить в 2025 году, сообщает ИА «Время Н».

Масштабную программу по развитию спортивной инфраструктуры Нижегородская область планирует завершить в 2025 году. Главным проектом станет открытие Ледовой арены на ул. Стрелке.

Параллельно с тем в регионе ведется работа по созданию современных спортивных площадок. В планах — установка десяти модульных лыжных баз, строительство восьми малых площадок ГТО, ввод в эксплуатацию умной спортплощадки в Дзержинске, модернизация футбольного поля в п. Вознесенском.

Кроме того, продолжается ремонт работы на стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде, ведутся работы на ледовых аренах СШ «Кварц» на Бору и СШ «Мотор» в Заволжье. Их завершение также запланировано до конца года.

Напомним, на арене Ледового дворца в Нижнем Новгороде завершаются отделочные работы.

Уже смонтированы все зрительские места, система бортов, установлены медиакольцо и медиастрока. Завершается установка ограждений, а также монтируется звукоизоляция в помещениях.