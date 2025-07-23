Ледовую арену в Нижнем Новгороде могут достроить в 2025 году

Масштабную программу по развитию спортивной инфраструктуры Нижегородская область планирует завершить в 2025 году. Главным проектом станет открытие Ледовой арены на ул. Стрелке.
Параллельно с тем в регионе ведется работа по созданию современных спортивных площадок. В планах — установка десяти модульных лыжных баз, строительство восьми малых площадок ГТО, ввод в эксплуатацию умной спортплощадки в Дзержинске, модернизация футбольного поля в п. Вознесенском.
Кроме того, продолжается ремонт работы на стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде, ведутся работы на ледовых аренах СШ «Кварц» на Бору и СШ «Мотор» в Заволжье. Их завершение также запланировано до конца года.
Напомним, на арене Ледового дворца в Нижнем Новгороде завершаются отделочные работы.
Уже смонтированы все зрительские места, система бортов, установлены медиакольцо и медиастрока. Завершается установка ограждений, а также монтируется звукоизоляция в помещениях.