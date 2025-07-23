Губернатор: частные инвесторы готовы покупать суда для грузоперевозок

Алексей Беспрозванных сообщил, что в регионе сейчас наблюдается рост частных инвестиционных проектов. Губернатор уточнил, что около трех-четырех из них — более чем на 50 млрд. «Частные инвесторы сегодня приходят к тому, что они готовы сами покупать необходимые суда для того, чтобы перевозить свою продукцию. А мы будем использовать эти судна для того, чтобы, с одной стороны, дозагружать и, с другой стороны, обратно из Калининградской области вывозить продукцию, которую можно было перевозить и продавать в других регионах России. Поэтому мы здесь сегодня ведем на эту тему переговоры», — отметил глава региона.