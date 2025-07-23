На месторождении «Сургиль» в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект

В Республике Каракалпакстан успешно завершены общестроительные и монтажные работы проекта строительства Дожимной компрессорной станции (ДКС) «Сургиль» — одного из ключевых объектов в системе обеспечения энергетической безопасности Узбекистана.
Дожимная компрессорная станция предназначена для повышения давления природного газа месторождения «Сургиль» с последующей подачей на переработку на Устюртский газохимический комплекс, где производят полимеры из ценных компонентов, которые извлекают из состава сырьевого газа.
Годовая производительность проекта по компримированию газа (его промышленной обработке и подготовке путем сжатия и повышения давления с помощью компрессора) — 1,8 млрд кубометров газа или 4,8 млн кубометров в сутки.
Согласно проектным решениям, дожимная компрессорная станция состоит из двух параллельно работающих газоперекачивающих агрегатов, производства компании Baker Hughes.
В настоящее время начали пусконаладочные работы на газоперекачивающих агрегатах.
Пуск компрессорной станции позволит существенно увеличить объемы добычи газа на месторождении «Сургиль» и сформировать дополнительную ресурсную базу для производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет стабильной поставки природного газа на Устюртский ГХК.
Кроме того, новые мощности позволят увеличить добычу газа с месторождений Устюртского газодобывающего управления, за счет перенаправления газа низконапорных месторождений на компримирование.
Реализация данного проекта имеет не только стратегическое, но и важное социальное значение: рост добычи природного газа способствует надежному энергоснабжению населения, предприятий и соцучреждений, созданию новых рабочих мест, а также устойчивому экономическому развитию регионов, добавили в пресс-службе.