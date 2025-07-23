На месторождении «Сургиль» в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект

Реализация данного проекта имеет не только стратегическое, но и важное социальное значение: рост добычи природного газа способствует надежному энергоснабжению населения, предприятий и соцучреждений, созданию новых рабочих мест, а также устойчивому экономическому развитию регионов, добавили в пресс-службе.