На завершение строительства четвёртого моста в Новосибирске направят 2,8 млрд

Средства получит «Сибирская концессионная компания» — подрядчик, отвечающий за строительство мостового перехода в створе улицы Ипподромской. Документ опубликован на сайте регионального правительства. В нём указано, что компания получит грант в размере 2 845 446 287 рублей.