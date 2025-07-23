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На завершение строительства четвёртого моста в Новосибирске направят 2,8 млрд

Губернатор Андрей Травников подписал постановление о выделении дополнительного финансирования.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Новосибирской области выделит 2,8 млрд рублей на продолжение строительства четвёртого моста через Обь. Постановление подписал губернатор Андрей Травников.

Средства получит «Сибирская концессионная компания» — подрядчик, отвечающий за строительство мостового перехода в створе улицы Ипподромской. Документ опубликован на сайте регионального правительства. В нём указано, что компания получит грант в размере 2 845 446 287 рублей.

Дополнительное финансирование направят на продолжение работ, чтобы завершить один из крупнейших инфраструктурных проектов города.