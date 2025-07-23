На завершение строительства четвёртого моста в Новосибирске направят 2,8 млрд

Правительство Новосибирской области выделит 2,8 млрд рублей на продолжение строительства четвёртого моста через Обь. Постановление подписал губернатор Андрей Травников.
Средства получит «Сибирская концессионная компания» — подрядчик, отвечающий за строительство мостового перехода в створе улицы Ипподромской. Документ опубликован на сайте регионального правительства. В нём указано, что компания получит грант в размере 2 845 446 287 рублей.
Дополнительное финансирование направят на продолжение работ, чтобы завершить один из крупнейших инфраструктурных проектов города.