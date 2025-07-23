Прямые рейсы из Петербурга в Геленджик будут ходить трижды в неделю

Еще одна авиакомпания запускает прямые рейсы в популярный курортный город Геленджик из Санкт-Петербурга и Москвы. Уже с начала августа жители Северной столицы смогут полететь к Черноморскому побережью. Об этом сообщила пресс-служба Utair. Билеты уже можно приобрести на сайте авиаперевозчика.
— Для петербуржцев первый рейс в Геленджик запланирован на 3 августа, — поделилась пресс-служба авиакомпании.
Самолеты будут отправляться из аэропорта Пулково каждое воскресенье в 10:20 по местному времени. Время в пути составит около пяти часов. Обратные рейсы из Геленджика будут выполняться по воскресеньям в 16:15. Стоимость первого перелета из Санкт-Петербурга в Геленджик — от 21 500 рублей. С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте авиалинии.
Теперь количество авиарейсов увеличится до трех раз в неделю.