Прямые рейсы из Петербурга в Геленджик будут ходить трижды в неделю

Самолеты будут отправляться из аэропорта Пулково каждое воскресенье в 10:20 по местному времени. Время в пути составит около пяти часов. Обратные рейсы из Геленджика будут выполняться по воскресеньям в 16:15. Стоимость первого перелета из Санкт-Петербурга в Геленджик — от 21 500 рублей. С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте авиалинии.