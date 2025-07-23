В арбитраж поступил иск совладельца ЗАО «Труд» о взыскании 1,1 млрд рублей

Как прокомментировала «Ъ-Сибирь» управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», представляющая ЗАО «Труд» Ирина Гребнева, иск является выделенной частью из другого спора, который находился в производстве Железнодорожного районного суда Новосибирска. «Петр Степанов настаивал на полной передаче дела в арбитражный суд Новосибирской области, однако его ходатайство было удовлетворено только частично и сейчас арбитражный суд будет рассматривать лишь небольшую часть требований заявителя к ЗАО “Труд”, которая составляет примерно 15% от заявленных исковых требований. Остальные требования рассмотрены судом первой инстанции», — сообщила Ирина Гребнева.