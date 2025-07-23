На Дону отменили шесть пригородных поездов

На участке Лихая — Глубокая отменяются пригородные поезда №№ 6360, 6362 Глубокая — Лихая, №№ 6355, 6357 сообщением Лихая — Глубокая, а на участке Лихая — Новомихайловская отменяются пригородные поезда №№ 6366, 6367курсирующие по рабочим дням.
Кроме этого,
Также 24 по 28 июля 2025 года изменяется расписание пригородных поездов № 6351 сообщением Лихая — Глубокая, № 6155 сообщением Ростов — Лихая и составных поездов № 6356/6160 сообщением Шептуховка — Лихая — Ростов и № 6364/6158 сообщением Кутейниково — Лихая — Ростов.