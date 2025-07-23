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На Дону отменили шесть пригородных поездов

В Ростовской области 24—28 июля по техническим причинам отметили шесть пригородных поездов Северного направления. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Источник: Коммерсантъ

На участке Лихая — Глубокая отменяются пригородные поезда №№ 6360, 6362 Глубокая — Лихая, №№ 6355, 6357 сообщением Лихая — Глубокая, а на участке Лихая — Новомихайловская отменяются пригородные поезда №№ 6366, 6367курсирующие по рабочим дням.

Кроме этого, 25—28 июля сокращаются маршруты следования пригородных поездов. Поезд № 6162 устанавливается в обращении Каменоломни — Ростов, (вместо Лихая — Ростов), а состав № 6164 устанавливается в обращении Зверево — Ростов (вместо Лихая — Ростов).

Также 24 по 28 июля 2025 года изменяется расписание пригородных поездов № 6351 сообщением Лихая — Глубокая, № 6155 сообщением Ростов — Лихая и составных поездов № 6356/6160 сообщением Шептуховка — Лихая — Ростов и № 6364/6158 сообщением Кутейниково — Лихая — Ростов.