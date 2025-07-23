Самарцы не поддержали изменения в правила застройки

Впрочем, у новой зоны нашлось и немало противников. Основная их претензия — не установлен предельный показатель плотности застройки, что дает возможность построить на небольшом участке «несколько башен в 20−30 этажей». Также они просили ввести «обратную связь» с населением по проектам КРТ: «Даже если большинство жителей против КРТ, проект может быть утвержден без доработки. Установить норму: “Проект КРТ подлежит отклонению или доработке, если более 50% участников слушаний подали мотивированные возражения”. Это соответствует принципам гласности и учета мнения граждан, иначе обсуждения превращаются в формальность».