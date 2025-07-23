Налоговые доходы выросли, но не все: в Татарстане подвели финансовые итоги полугодия

По итогам первого полугодия текущего года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 326,4 млрд рублей. В том числе 276,4 млрд — налоговые и неналоговые доходы. Такие цифры на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана озвучил Раис РТ Рустам Минниханов.
По словам руководителя республики, годовой план по сбору выполнен на 54,5 процента. Однако, подчеркнул он, эти показатели не повод для успокоения.
Раис республики назвал одной из главных проблем снижение поступлений от налога на прибыль. Причем, как ожидается, снижение будет только усиливаться.
«Надо помогать производителям, использовать имеющиеся меры поддержки и инициировать предложения на федеральном уровне по новым мерам поддержки», — призвал на совещании Минниханов.
Особое внимание он обратил на нацпроекты. По его словам, в текущем году на их реализацию заложено 42,9 млрд рублей, в том числе 23,4 млрд рублей федеральных средств. Общее количество объектов в республике, которые планируется построить и отремонтировать, — 456.
«На федеральном уровне начали работу по формированию бюджета на 2026 год, и с учетом напряженной работы по исполнению нужно максимально использовать механизмы федерального софинансирования», — сказал Минниханов.
Как доложил на совещании глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин, налоговики республики за шесть месяцев 2025 года собрали более 800 млрд рублей. Показатель аналогичного периода прошлого года превышен на 14 процентов.
По словам Сафиуллина, такой динамики удалось достичь благодаря устойчивости экономики Татарстана «к сложным геополитическим и экономическим вызовам наряду с хорошо выстроенной моделью налогового администрирования». По его словам, в Татарстане динамика налоговых поступлений, выше, чем в среднем по стране.
При этом, по словам руководителя УФНС, по некоторым видам налогов отмечено снижение. Например, по НДПИ снижение составило 19 процентов, по налогу на дополнительный доход — 13,8 процента.
«Снижение отмечается по тем налогам, которые напрямую зависят от нефтяных котировок и курса доллара», — отметил глава управления ФНС по РТ.
Глава Минфина РТ Марат Файзрахманов, сообщил, что госдолг Татарстана на начало второго полугодия составил 99,1 млрд рублей. По сравнению с началом года он сократился на 13 млрд рублей.
Подводя финансовые итоги полугодия, Раис Татарстана напомнил, что в сложившийся ситуации необходимо постоянно работать над повышением доходов бюджета и эффективностью расходов.
«В первом полугодии целый ряд крупных предприятий снизили платежи в бюджет на 14 млрд рублей. При этом значительная часть организаций работает с убытком», — обратил внимание Минниханов.
Он также призвал активизировать работу с задолженностью по НДФЛ, тем более в ряде городов и районов она выросла. В 21 муниципальном образовании сократились поступления земельного налога. по сравнению с первой половиной прошлого года.
Что касается расходов, то по словам Раиса Татарстана, за шесть месяцев они составили 40 процентов от годового плана.
«Нельзя оставлять на конец года, а потом аврально расходовать. Всё должно быть своевременно и равномерно», — подчеркнул Минниханов.
Отдельно он указал на низкий уровень освоения средств в рамках национальных проектов — 36,5 процентов от годового плана.
Раис РТ призвал Министерство финансов республики координировать работу по формированию бюджета на 2026 год на всех уровнях.
«Все расходные обязательства должны быть обеспечены реальными источниками финансирования», — подчеркнул он.