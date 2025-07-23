Налоговые доходы выросли, но не все: в Татарстане подвели финансовые итоги полугодия

Особое внимание он обратил на нацпроекты. По его словам, в текущем году на их реализацию заложено 42,9 млрд рублей, в том числе 23,4 млрд рублей федеральных средств. Общее количество объектов в республике, которые планируется построить и отремонтировать, — 456.