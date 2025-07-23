«Ведомости»: «Почту России» заподозрили в нецелевом использовании чужих пенсий

Счетная палата рекомендовала правительству ввести компенсацию за задержку пенсий и соцвыплат. Комитет по защите конкуренции обозначил, что в этом случае нужно учесть человеческий фактор, региональную специфику, чрезвычайные ситуации и иные риски, при которых пенсию доставить нельзя. В связи с этим Комитет рекомендует ввести не компенсацию, а проработать механизм сокращения случаев задержек. Однако они также настаивают на том, что «Почта России» не может быть монополистом в выдаче пенсий и пособий.