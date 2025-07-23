Финансист объяснил необходимость цифрового рубля в России

Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты.
Цифровой рубль представляет собой третью официальной формой российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Об этом URA.RU сообщил доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко. Новый инструмент позволит гражданам и бизнесу совершать платежи с помощью специального электронного кошелька, открываемого через коммерческие банки, при этом средства будут храниться непосредственно на платформе Банка России.
«Цифровой рубль — это третий вид, третья форма национальной валюты. Соответственно, один безналичный рубль равен одному цифровому рублю и одному наличному рублю. Цифровой рубль достаточно важен для проведения быстрых операций. То, что касается бизнеса, соответственно, комиссия за трансакцию проведения операции будет ниже, чем при безналичном рубле. То, что касается обычных людей, соответственно, человек сам выберет: если он хочет пользоваться цифровым рублем, то у него будет такая возможность открыть цифровой рубль…» — рассказал Щербаченко в беседе с URA.RU.
По словам эксперта, в настоящее время платформа цифрового рубля проходит стадию тестирования с участием 15 российских банков, 30 компаний из разных отраслей и 1,7 тысячи добровольцев. В пилотном режиме уже реализованы отдельные сценарии использования, включая оплату проезда в московском метрополитене. Щербаченко отметил ряд преимуществ новой формы: для населения — повышенная безопасность хранения средств, возможность платежей без доступа к интернету и ускоренные переводы; для бизнеса — существенное сокращение затрат на транзакции, ускорение расчетов и снижение издержек на эквайринг, особенно для малого и среднего предпринимательства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствие с которым с 1 сентября 2026 года все банки РФ будут обязаны обеспечивать своим клиентам доступ к оплате посредством универсального QR-кода, а также осуществлять операции с использованием цифрового рубля. Принятый закон предусматривает внедрение универсального платежного кода и расширение функционала расчетов с помощью цифровой национальной валюты. Ожидается, что использование единого QR-кода и цифрового рубля позволит снизить издержки при совершении платежей и повысит их удобство для граждан.