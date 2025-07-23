Финансист объяснил необходимость цифрового рубля в России

«Цифровой рубль — это третий вид, третья форма национальной валюты. Соответственно, один безналичный рубль равен одному цифровому рублю и одному наличному рублю. Цифровой рубль достаточно важен для проведения быстрых операций. То, что касается бизнеса, соответственно, комиссия за трансакцию проведения операции будет ниже, чем при безналичном рубле. То, что касается обычных людей, соответственно, человек сам выберет: если он хочет пользоваться цифровым рублем, то у него будет такая возможность открыть цифровой рубль…» — рассказал Щербаченко в беседе с URA.RU.