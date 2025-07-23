Первый миллион в закромах. Как проходит жатва — 2025 в Беларуси

Погода в этом году испытывает аграриев на прочность: теплая зима, резкие перепады температур весной, то заморозки, то засуха, то ливни… Но, несмотря на вызовы, урожай на полях вырос достойный. В закрома уже поступил первый миллион тонн зерна. Как проходит уборочная страда, достаточно ли специалистов и техники, рассказали на пресс-конференции представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Урожайность выше прошлогодней.
На полях уже активно ведется уборка зерновых и зернобобовых культур. Раньше других созревает озимый ячмень — уже обмолочено 84% посевных площадей. Получено свыше 804 тыс. т с урожайностью 39,2 ц/га — выше показателя предыдущего года на 6 процентных пунктов. Осталось убрать около 40 тыс. га.
Минсельхозпрод об уборке зерновых: ожидаем урожай выше уровня прошлого года.
«Валовый сбор практически равен окончательному уровню прошлогодней уборки. Плюс ощутим. Такая же тенденция, по заверениям Национальной академии наук и по наблюдениям специалистов, подтверждается на всех посевах колосовых, — отметил начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик. — На примере озимого ячменя можно с уверенностью сказать, что урожай значительно выше прошлого года. Будут выполнены те объемные показатели, которые поставлены главой государства и правительством перед аграриями».
Задача собрать не менее 11 млн т зерна, по оценкам хлеборобов, достижима. Проработаны организационные вопросы: созданы штабы, согласованы графики, привлечена техника и кадры. Жатву сдерживает погода — кампания проходит со сдвигом сроков. Также это связано с тем, что, когда есть и влага, и питание, культура дольше зреет. Но и отдача тогда более весомая.
Все технологические этапы — от сева до ухода за культурами — выполнены в полном объеме. На полях сформирован достойный биологический урожай, который позволит обеспечить как продовольственную безопасность, так и потребности переработки, заготовки семян.
Ключевая особенность сезона — сохранение озимого клина. Такая структура дает стабильность уже третий год подряд. Озимые культуры лучше используют влагу весной и формируют достойный урожай в период засух мая-июня.
Не хлебом единым.
Кроме озимого ячменя, аграрии приступили к уборке озимого рапса. Намолочено порядка 84 тыс. т маслосемян. Набирают силу посевы кукурузы. Учитывая погодные условия, в этом году было принято решение примерно на 30% увеличить посевные площади под эту культуру по сравнению с предыдущим годом. «Так как культура высокоурожайная, сделали ставку на получение дополнительного урожая», — пояснил специалист.
Такие решения позволяют адаптироваться к климатическим условиям и добиваться оптимального результата. Аграрии рассчитывают собрать более 2 млн т зерна кукурузы.
Что касается других культур, то, по словам Николая Лешика, дожди благоприятствуют развитию овощей, сахарной свеклы, но это и хорошие условия для развития фитофтороза и других болезней. Для их предупреждения проводится обработка посевов. Применяемые препараты системного действия позволяют даже в сложных условиях защищать растения от 10 до 14 дней. Особое внимание — картофелю. По сахарной свекле также работают мониторинговые группы, подготовлены рекомендации, как защитить посевы. При обнаружении изменений — мгновенная реакция, сразу выводится в поля техника для проведения защитных мероприятий.
Также специалист поделился прогнозами по урожаю арбузов в этом году. Эту сладкую ягоду стали выращивать в стране недавно, и предыдущие два года были успешными. Но в 2025-м для нее условия сложились неблагоприятные.
Комбайны в строю, экипажи укомплектованы.
Всего во время уборочной кампании в АПК будет задействовано около 120 тыс. единиц сельскохозяйственной техники различного назначения, в том числе свыше 7 тыс. зерноуборочных комбайнов, 4 тыс. приставок для уборки рапса. Урожай примут 1,8 тыс. зерноочистительно-сушительных комплексов.
Как рассказал начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович, 98% зерноуборочных комбайнов и зерноочистительно-сушильных комплексов готовы к работе. Проведены необходимые организационно-технические мероприятия. Сформирован запас запчастей на складах и базах. Кроме того, задействуют разветвленную дилерскую и сервисную сеть холдинга «Гомсельмаш», чтобы оперативно устранять любые технические сбои.
Минсельхозпрод: в уборочной кампании будут задействованы более 7 тыс. зерноуборочных комбайнов.
Поскольку по стране прокатились сильные ливни, наблюдается полегание сельскохозяйственных культур. Но и техника, и кадры готовы к такому развитию событий. Все зерноуборочные комбайны заводом-изготовителем оснащаются стеблеподъемниками, которые позволяют убирать сложные участки с минимальными потерями. Хотя при этом и несколько снижается скорость жатвы.
Станислав Карпович добавил, что в райисполкомах, Минсельхозпроде созданы рабочие группы по контролю качества.
Экипажи зерноуборочных комбайнов укомплектованы. На период жатвы дополнительно требовались 2,8 тыс. человек. Все специалисты прибыли. Помимо аграриев, в уборочной принимают участие студенты, преподаватели, сотрудники МВД и МЧС. Дополнительно привлекается транспорт промышленных предприятий, других отраслей экономики, а также Министерства обороны. К слову, в этом году внесены изменения в закон о дорожном движении, которые дают возможность учащимся колледжей уже начиная с 2-го курса привлекаться к посевной и уборочной. «Мы готовим практико-ориентированных специалистов и получаем помощь в горячий сезон», — отметил Станислав Карпович.
На повестке и вопросы безопасности. С работниками проведены практические инструктажи. Все комбайны и обслуживающие машины оснащены средствами для пожаротушения и оказания медицинской помощи. Будет привлечено 3,2 тыс. единиц пожарной техники.
Отдельный акцент сделан на зерносушильных комплексах. Их суточной мощности достаточно для бесперебойной переработки всего дневного объема намолота. Дополнительно будут задействованы силы хлебоприемных предприятий, чтобы своевременно и качественно подготовить зерно к хранению.
В Минсельхозпроде отметили, что на местах работают профессионалы. Они нацелены на результат и готовы достойно выполнить необходимый объем работы.
Надежда МАТВЕЕВА,
БЕЛТА. -0-
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