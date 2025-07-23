Первый миллион в закромах. Как проходит жатва — 2025 в Беларуси

Что касается других культур, то, по словам Николая Лешика, дожди благоприятствуют развитию овощей, сахарной свеклы, но это и хорошие условия для развития фитофтороза и других болезней. Для их предупреждения проводится обработка посевов. Применяемые препараты системного действия позволяют даже в сложных условиях защищать растения от 10 до 14 дней. Особое внимание — картофелю. По сахарной свекле также работают мониторинговые группы, подготовлены рекомендации, как защитить посевы. При обнаружении изменений — мгновенная реакция, сразу выводится в поля техника для проведения защитных мероприятий.