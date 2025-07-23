В России за неделю снизилась цена почти на весь борщевой набор

Отмечается, что в период с 15 по 21 июля на 7,3% в РФ снизилась цена на картофель. В свою очередь, на 9,2% подешевела свекла и на 8,3% — белокочанная капуста. По данным Росстата за аналогичный период на 3,5% снизились цены на плодоовощную продукцию, включая морковь, лук, огурцы и помидоры. При этом на 0,4% поднялась стоимость яблок.