В России за неделю снизилась цена почти на весь борщевой набор

В России за неделю снизились цены почти на весь борщевой набор: картофель, свеклу и белокочанную капусту. Данные представлены на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Отмечается, что в период с 15 по 21 июля на 7,3% в РФ снизилась цена на картофель. В свою очередь, на 9,2% подешевела свекла и на 8,3% — белокочанная капуста. По данным Росстата за аналогичный период на 3,5% снизились цены на плодоовощную продукцию, включая морковь, лук, огурцы и помидоры. При этом на 0,4% поднялась стоимость яблок.
Также за неделю на 1% снизилась цена на куриные яйца, на 0,3% подешевел рис и на 0,2% — сардельки, сосиски, сметана, сливочное масло и сахарный песок.
Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили заморозить на несколько месяцев цены на базовые продукты, включая картофель, яйца и мясо.