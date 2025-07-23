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В России за неделю снизилась цена почти на весь борщевой набор

Росстат: цена на картофель в РФ снизилась на 7,3% за неделю.

Источник: Комсомольская правда

В России за неделю снизились цены почти на весь борщевой набор: картофель, свеклу и белокочанную капусту. Данные представлены на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Отмечается, что в период с 15 по 21 июля на 7,3% в РФ снизилась цена на картофель. В свою очередь, на 9,2% подешевела свекла и на 8,3% — белокочанная капуста. По данным Росстата за аналогичный период на 3,5% снизились цены на плодоовощную продукцию, включая морковь, лук, огурцы и помидоры. При этом на 0,4% поднялась стоимость яблок.

Также за неделю на 1% снизилась цена на куриные яйца, на 0,3% подешевел рис и на 0,2% — сардельки, сосиски, сметана, сливочное масло и сахарный песок.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили заморозить на несколько месяцев цены на базовые продукты, включая картофель, яйца и мясо.