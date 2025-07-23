Экономика на грани спада: России грозит скатывание в рецессию в 2025 году

Проблемы испытывает и угольная отрасль. Даже несмотря на рост добычи угля на 3% г/г в первом квартале, сбывать эту продукцию из-за резко снизившихся цен в дружественных Китае и Индии с учетом крепкого рубля затруднительно. В связи с этим поставки угля за январь-март текущего года по отношению к показателю двухлетней давности упали на 15%. Чтобы свести концы с концами, производители вынуждены просить у Минфина о налоговых льготах. Снижение экспорта металлов и особенно угля, обеспечивающего больше половины объема железнодорожных грузоперевозок, негативно сказалось на динамике этого показателя: в январе-апреле они упали на 8,6% г/г. Морская перевалка грузов сократилась на 5,4% г/г. Добыча нефти, которая до 2022 года была флагманом отечественной экономики, в начале 2025-го была вынуждена искать хрупкий баланс между сокращением объемов производства по условиям соглашения ОПЕК+ и снижением мировых цен на нефть. Не говоря уж об увеличивающихся год от года сложностях с морским экспортом из-за санкций против не только российских, но и иностранных танкеров, перевозящих нефть из РФ. А дорогой рубль вкупе с высокими процентными ставками по кредитам оказывает негативное влияние на чистую прибыль нефтяных компаний, сокращая их возможности для новых инвестиционных проектов.