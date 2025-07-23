Экономика на грани спада: России грозит скатывание в рецессию в 2025 году

«Россия поднимается, а Германия идет ко дну», — заявил на днях американский журналист Такер Карлсон в беседе со своим немецким коллегой, говоря об экономическом росте в России и спаде экономики Германии, а также — о стагнации экономики Евросоюза. Напомним, что РФ заняла четвертое место в составленном Всемирным банком рейтинге крупнейших экономик мира (после Китая, США и Индии) за 2024 год, исходя из размера ВВП, пересчитанного по паритету покупательной способности, а Германия даже не вошла в пятерку.
Позиция России была обеспечена главным образом годовыми темпами роста ВВП по ППС, которые, по расчетам ВБ, составили 5,8%, то есть выше, чем Росстат оценил динамику номинального показателя в рублях (+4,3%). Однако важно понимать, что такие рейтинги составляются только на основе годовых данных. По итогам первого квартала 2025-го все оказалось не так благополучно: рост российского ВВП замедлился до 1,4% год к году (г/г) при 5,4% за тот же период 2024-го и 4,5% — за последние три месяца ушедшего года. Конечно, этот темп все еще значительно превосходит рост экономики Германии за январь-март, так как здесь зафиксирована нулевая динамика. Однако базовый экономический показатель еврозоны за тот же период повысился на 1,5% в годовом выражении. Что же привело к замедлению российской экономики?
В первом квартале 2025 года, по данным Росстата, промышленное производство в России выросло всего на 1,1% против того же периода в 2024-м, когда был продемонстрирован «чемпионский» рост на 5,6%. За первые три месяца 2025-го наиболее впечатляющую динамику (+4,7% г/г) ожидаемо показала обрабатывающая промышленность, хотя в других секторах, в том числе в важнейшей для РФ сфере добычи полезных ископаемых, наблюдался спад к аналогичному кварталу 2024-го.
Но что же вывело в лидеры роста обрабатывающую промышленность, которая десятилетиями была недоинвестирована по сравнению с добывающей отраслью, строительством и транспортом? Согласно Росстату, в первом квартале лидировали объемы производства «аппаратуры радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления» (+63,4% г/г). Росстат также зафиксировал выраженное увеличение производства компьютеров (+44% г/г) и навигационных приборов (+24% г/г). В основном здесь речь идет о продукции либо военного, либо двойного назначения. В то же время сборка гражданских легковых автомобилей увеличилась только на 7,1% г/г. В январе-мае повысился вклад в динамику промпроизводства фарминдустрии: выпуск лекарств и медицинского оборудования вырос на 17−20%. В то же время большое количество отраслей с начала года демонстрировали спад, который в отдельных отраслях «обработки» исчислялся двузначными цифрами в годовом выражении. А это нехарактерно для ведущих экономик мира.
Самой главной причиной резкого спада в гражданских отраслях в первом квартале стали очень высокие процентные ставки банков, ограничившие доступ бизнеса к финансированию. Оборонная промышленность и производство продукции двойного назначения росли потому, что предприятия получали гособоронзаказ либо средства из бюджета. Для большинства гражданских отраслей основными источниками финансирования остаются собственные капиталы или привлечение кредитов в банке. Для крупного и среднего бизнеса существует еще возможность выпуска облигаций как одной из форм долгового финансирования. С октября 2024 года ключевая ставка Банка России, которая начала плавный, но уверенный путь наверх еще летом 2023 года, в целях сдерживания инфляции, взлетела до исторического рекорда — 21% годовых. После чего ситуация для заемщиков изменилась к худшему. Ставки по банковским кредитам сроком до года выросли до 20−24%, а заем на три года можно было взять под заоблачные 30−35%. Таким образом, жесткая денежно-кредитная политика, нацеленная на борьбу с чрезмерным повышением цен, обернулась ограничением доступа многих предприятий и целых отраслей к финансированию. Следствием этого и стало замедление роста промышленного производства и ВВП.
По данным Росстата, с инвестиционной активностью в России в первом квартале все обстояло благополучно: объем нефинансовых инвестиций вырос в этот период на 8,7% в годовом выражении. В то же время приток этого финансирования обеспечивали в основном гособоронзаказ и так называемый бюджетный импульс, то есть ряд производственных проектов в реальном секторе обеспечивался за счет средств из госказны. Но проблема в том, что бюджетное финансирование многим предприятиям и даже отраслям, которые переживают непростые времена, недоступно. Металлургическое производство в России, по подсчетам Росстата, за первый квартал упало на 2,8% г/г. При этом выплавка стали сократилась на 4,3% г/г, до 17,6 млн тонн, что соответствует минимуму за последние семь лет. Причины такого результата — снижение экспорта, особенно в черной металлургии, из-за санкций и ослабление спроса на металлургическую продукцию как за рубежом, так и на внутреннем рынке. Последнее, в частности, объясняется отсутствием крупных проектов по строительству трубопроводов, снижением инвестиционной активности в электроэнергетике, автомобильной промышленности, жилищном строительстве и ряде других секторов экономики.
Проблемы испытывает и угольная отрасль. Даже несмотря на рост добычи угля на 3% г/г в первом квартале, сбывать эту продукцию из-за резко снизившихся цен в дружественных Китае и Индии с учетом крепкого рубля затруднительно. В связи с этим поставки угля за январь-март текущего года по отношению к показателю двухлетней давности упали на 15%. Чтобы свести концы с концами, производители вынуждены просить у Минфина о налоговых льготах. Снижение экспорта металлов и особенно угля, обеспечивающего больше половины объема железнодорожных грузоперевозок, негативно сказалось на динамике этого показателя: в январе-апреле они упали на 8,6% г/г. Морская перевалка грузов сократилась на 5,4% г/г. Добыча нефти, которая до 2022 года была флагманом отечественной экономики, в начале 2025-го была вынуждена искать хрупкий баланс между сокращением объемов производства по условиям соглашения ОПЕК+ и снижением мировых цен на нефть. Не говоря уж об увеличивающихся год от года сложностях с морским экспортом из-за санкций против не только российских, но и иностранных танкеров, перевозящих нефть из РФ. А дорогой рубль вкупе с высокими процентными ставками по кредитам оказывает негативное влияние на чистую прибыль нефтяных компаний, сокращая их возможности для новых инвестиционных проектов.
При этом не лучшим образом чувствуют себя и отрасли, работающие на внутреннем рынке, даже несмотря на крепкий рубль. Так, оборот розничной торговли в России за первый квартал вырос всего на 3,2% г/г после 8,8% г/г за тот же период в 2024-м, а ведь розничная торговля — это сопоставимый по значимости с нефтедобычей компонент отечественного ВВП. Еще одна важная для его общей динамики отрасль, являющаяся опережающим индикатором состояния экономики, — это строительство, особенно жилищное. В первом квартале 2025 года объем ввода нового жилья в России увеличился на 9% г/г, заметно опередив рост ВВП. Однако этот результат достигнут в основном благодаря завершению начавшихся во время строительного бума проектов. А вот перспективы строительства жилья выглядят тревожно, о чем предупредил вице-премьер Марат Хуснуллин, заявивший, что из-за остановки новых проектов в начале 2025 года по причине слишком дорогой ипотеки к 2027-му в России либо не будет введено в эксплуатацию вообще ни одного нового дома либо спад в жилищном строительстве составит 30% к уровню 2024-го. Всем перечисленным выше отраслям бюджетное финансирование недоступно.
Все эти сложности обобщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на ПМЭФ. По словам министра, российская экономика уже находится «на грани перехода в рецессию», а развитие ситуации должно зависеть от совместных решений бизнеса, правительства и ЦБ. Только это способно предотвратить спад. С текущего июня впервые за два последних года ключевая ставка Банка России была пересмотрена в сторону понижения. И хотя ее снижение составило всего 1 процентный пункт, оно повлекло за собой постепенное уменьшение процентов по банковским кредитам. Наверняка сложное первое полугодие 2025 года активизирует работу Правительства РФ над мерами налоговой поддержки наиболее пострадавших от неблагоприятной рыночной конъюнктуры и санкций отраслей. Укрепляющийся с начала года рубль сыграл определенную роль в сдерживании инфляции, но может быть управляемо ослаблен в любой момент, чтобы помочь экспортерам восстановить пошатнувшееся финансовое положение.
Так что, если государство в ближайшие месяцы примет меры по восстановлению роста экономики, есть шанс, что год завершится более высоким результатом, чем в первом квартале. В оптимистичный сценарий по итогам текущего года мы закладываем увеличение ВВП России в пределах 2−2,5%, благодаря чему страна сохранит статус четвертой экономики мира.