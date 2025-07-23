Парламентская делегация Ирана посетила МАЗ

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Палаты представителей иранская парламентская делегация во главе с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Национальным собранием Беларуси Алиасгаром Багерзаде посещает Беларусь с визитом. Делегация посетила Минский автомобильный завод, где ознакомилась с производственными мощностями и широкой линейкой выпускаемой продукции. -0-Фото Виталия Пивоварчика.