Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 24 июля

Национальный банк изменил валютные курсы на 24 июля 2025 года, четверг. В итоге курс доллара и евро увеличились, а курс российского рубля уменьшился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 24 июля, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9267 белорусского рубля, 1 евро — 3,4351 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7262 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в среду, 23 июля, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине. Ощутимее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0078 белрубля, курс евро увеличился на 0,0178 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0057 белрубля.
Еще Нацбанк призвал белорусов приобрести именно эту белорусскую купюру.