Цифровой рубль будут использовать для соцвыплат и капстроительства

С 1 октября 2025 года цифровой рубль будет использоваться только по утверждённым направлениям бюджетных расходов. С 1 января 2026 года его применение станет неограниченным в рамках исполнения федерального бюджета. Начиная с 2027 года механизм цифрового рубля распространится на государственные внебюджетные фонды и региональные бюджеты.