Цифровой рубль будут использовать для соцвыплат и капстроительства

Банк России совместно с правительством до августа утвердят список направлений, по которым цифровой рубль начнет применяться при исполнении федерального бюджета, включая социальные выплаты и капитальный ремонт. Об этом сообщил директор департамента бюджетной методологии Минфина Сергей Романов в Совете Федерации. Об этом пишет ТАСС.
«В 2025 году использование цифрового рубля при исполнении федерального бюджета будет ограничено определёнными статьями расходов, которые правительство согласует с Банком России до августа. В этот перечень войдут, в частности, социальные пособия и капитальное строительство», — пояснил Романов.
Согласно закону, принятому Госдумой, цифровой рубль можно будет применять для бюджетных расходов из перечня, утверждённого правительством совместно с ЦБ.
С 1 октября 2025 года цифровой рубль будет использоваться только по утверждённым направлениям бюджетных расходов. С 1 января 2026 года его применение станет неограниченным в рамках исполнения федерального бюджета. Начиная с 2027 года механизм цифрового рубля распространится на государственные внебюджетные фонды и региональные бюджеты.