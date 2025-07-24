Венгрия заявила о готовности искать решения с РФ в случае запрета ЕС на газ

Сийярто отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме он встретился с руководителями крупнейших российских энергетических компаний. По словам министра, в ходе этих бесед он убедился в готовности указанных организаций продолжать поставки в Венгрию даже в случае помех со стороны Брюсселя.