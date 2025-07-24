Венгрия заявила о готовности искать решения с РФ в случае запрета ЕС на газ

Венгрия готова совместно с Россией искать альтернативные пути поставок газа, если власти ЕС запретят импорт российского голубого топлива, заявил венгерский министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто.
«Решение придется искать, иначе безопасность венгерских поставок окажется под угрозой», — сказал глава МИД, которого цитирует ТАСС.
Сийярто отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме он встретился с руководителями крупнейших российских энергетических компаний. По словам министра, в ходе этих бесед он убедился в готовности указанных организаций продолжать поставки в Венгрию даже в случае помех со стороны Брюсселя.
Напомним, согласно данным аналитической компании Bruegel, по итогам 2024 года Россия обогнала США и стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз. Лидером по объемам поставок голубого топлива в ЕС стала Норвегия.
В апреле газета Financial Times написала, что власти Евросоюза изучают возможность отказа от газовых контрактов с РФ без выплаты штрафов.