«Майонезный король» рискует лишиться активов

Находящийся под арестом владелец крупного бизнеса Мошкович может продать часть активов.
Один из крупнейших российских зернотрейдеров, «Деметра-холдинг», ведет переговоры о приобретении масложировых и зерновых активов группы компаний «Русагро», основанной бывшим сенатором Вадимом Мошковичем. Рыночная стоимость масложирового бизнеса оценивается в 100−120 млрд рублей, а всех сельхоз активов — в 240−300 млрд рублей.
«Для Вадима Мошковича “Русагро” всегда была основным бизнесом, который он активно развивал, внедряя европейские стандарты управления. Такой актив будет интересен различным компаниям. “Деметра-холдингу” покупка отдельных подразделений группы позволит усилить свое присутствие на масложировом и зерновом рынках. Капитализация “Русагро” на 23 июля на Московской бирже составляла 101,5 млрд рублей», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
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«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России, созданный в 1995 году. Масложировое направление включает производство майонезов, масел и жиров. «Деметра-холдинг» осуществляет закупку, хранение, транспортировку и перевалку зерновых и масличных культур, при этом не владеет собственными производственными мощностями и земельным фондом. Переговоры о возможной продаже активов ведутся на фоне уголовного дела в отношении Вадима Мошковича и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова, которых в марте 2025 года заключили под стражу по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Кроме «Деметра-холдинга», интерес к активам проявляют и другие претенденты.