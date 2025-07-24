«Майонезный король» рискует лишиться активов

«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России, созданный в 1995 году. Масложировое направление включает производство майонезов, масел и жиров. «Деметра-холдинг» осуществляет закупку, хранение, транспортировку и перевалку зерновых и масличных культур, при этом не владеет собственными производственными мощностями и земельным фондом. Переговоры о возможной продаже активов ведутся на фоне уголовного дела в отношении Вадима Мошковича и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова, которых в марте 2025 года заключили под стражу по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Кроме «Деметра-холдинга», интерес к активам проявляют и другие претенденты.