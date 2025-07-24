Подрядчик из Владивостока окажется в суде за просрочку работ в районе мыса Тобизина

Как указывает истец, подрядчик не выполнил работы в установленный срок и нарушил обязательства по предоставлению отчётной документации. В связи с этим заказчик начислил неустойку в размере 74 632 рублей за просрочку и штрафы на общую сумму 15 000 рублей. Добиться добровольного исполнения претензии не удалось, и город обратился в Арбитражный суд Приморского края.