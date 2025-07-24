Подрядчик из Владивостока окажется в суде за просрочку работ в районе мыса Тобизина

Индивидуальный предприниматель из Владивостока станет ответчиком в арбитражном суде за срыв сроков выполнения муниципального контракта. Городские власти требуют взыскать с подрядчика пени и штрафы за нарушения условий договорённостей при благоустройстве прибрежной парковки в районе популярного туристического маршрута, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Приморья.
Речь идёт о контракте, заключённом в 2024 году между Управлением дорог администрации Владивостока и индивидуальным предпринимателем Акопяном Марленом Жораевичем на восстановление площадки для остановки и стоянки автомобилей в районе мыса Тобизина и форта № 11 музея-заповедника «Владивостокская крепость». Стоимость работ составила 4 921 052 рубля и финансировалась в рамках муниципальной программы по ремонту и капитальному ремонту объектов дорожной инфраструктуры.
Как указывает истец, подрядчик не выполнил работы в установленный срок и нарушил обязательства по предоставлению отчётной документации. В связи с этим заказчик начислил неустойку в размере 74 632 рублей за просрочку и штрафы на общую сумму 15 000 рублей. Добиться добровольного исполнения претензии не удалось, и город обратился в Арбитражный суд Приморского края.
Общая сумма требований составляет 89 632 рубля. Судебное заседание назначено на 25 сентября 2025 года.