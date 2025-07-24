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Овощи и куриные яйца по одной цене: в России хотят зафиксировать стоимость ряда товаров

В РФ хотят зафиксировать цены на ряд социально значимых товаров.

Источник: Комсомольская правда

В РФ хотят зафиксировать цены на ряд социально значимых продуктов в долгосрочных контрактах между производителями и торговыми сетями. Соответствующий вопрос уже рассматривается профильными ведомствами и участниками рынка, пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз.

«Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Перечень подобных товаров определит правительство, однако уже известно, что среди них точно будут овощи и куриные яйца. Отмечается также, что Минсельхоз предложил Минпромторгу сформулировать свою позицию по закреплению механизма фиксации стоимости в подобных договорах.

Как KP.RU писал ранее, экономисты предложили временно зафиксировать цены на социально значимые товары. Известно, что речь идет о мясе, яйцах, молоке и других продуктах первой необходимости.