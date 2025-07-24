Овощи и куриные яйца по одной цене: в России хотят зафиксировать стоимость ряда товаров

Перечень подобных товаров определит правительство, однако уже известно, что среди них точно будут овощи и куриные яйца. Отмечается также, что Минсельхоз предложил Минпромторгу сформулировать свою позицию по закреплению механизма фиксации стоимости в подобных договорах.