Новосибирское метро запустило систему синхронных дверей на «Спортивной»

На станции установлены 40 автоматических перегородок, которые, по словам представителей метро, прежде всего обеспечивают безопасность, предотвращая случайное попадание пассажиров на пути, защищают от сквозняков и перепадов температур, помогая поддерживать комфортную температуру на платформе круглый год, при этом все технические работы проводились в ночное время в технологические окна после снятия напряжения с контактного рельса, что позволило не прерывать нормальное движение поездов в дневное время.