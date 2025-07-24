Новосибирское метро запустило систему синхронных дверей на «Спортивной»

В Новосибирске завершены пусконаладочные работы и успешно протестирована система синхронного открывания платформенных дверей на станции метро «Спортивная», которая теперь полностью готова к эксплуатации как с четырёх-, так и с пятивагонными составами.
В пресс-службе новосибирского метрополитена сообщили следующее: «Автоматика полностью отлажена — двери срабатывают при открытии и закрытии, в экстренных ситуациях и при сигнале “Пожар”, все работы выполнены в соответствии с проектной документацией и программой пусконаладочных работ».
На станции установлены 40 автоматических перегородок, которые, по словам представителей метро, прежде всего обеспечивают безопасность, предотвращая случайное попадание пассажиров на пути, защищают от сквозняков и перепадов температур, помогая поддерживать комфортную температуру на платформе круглый год, при этом все технические работы проводились в ночное время в технологические окна после снятия напряжения с контактного рельса, что позволило не прерывать нормальное движение поездов в дневное время.