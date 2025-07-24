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Новосибирское метро запустило систему синхронных дверей на «Спортивной»

Пятивагонный состав впервые проверил работу автоматизированных платформенных дверей, которые теперь корректно функционируют со всеми типами поездов.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске завершены пусконаладочные работы и успешно протестирована система синхронного открывания платформенных дверей на станции метро «Спортивная», которая теперь полностью готова к эксплуатации как с четырёх-, так и с пятивагонными составами.

В пресс-службе новосибирского метрополитена сообщили следующее: «Автоматика полностью отлажена — двери срабатывают при открытии и закрытии, в экстренных ситуациях и при сигнале “Пожар”, все работы выполнены в соответствии с проектной документацией и программой пусконаладочных работ».

На станции установлены 40 автоматических перегородок, которые, по словам представителей метро, прежде всего обеспечивают безопасность, предотвращая случайное попадание пассажиров на пути, защищают от сквозняков и перепадов температур, помогая поддерживать комфортную температуру на платформе круглый год, при этом все технические работы проводились в ночное время в технологические окна после снятия напряжения с контактного рельса, что позволило не прерывать нормальное движение поездов в дневное время.