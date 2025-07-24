Нелегальный магазин на Невельского во Владивостоке ликвидировали по требованию прокуратуры

Прокуратура провела проверку после публикаций в СМИ и соцсетях о нелегальной торговле на улице Невельского во Владивостоке. Установлено, что предприниматель без разрешения занял участок земли и незаконно продавал алкогольную продукцию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Несмотря на выданное предписание об освобождении территории, предприниматель попытался оспорить его в суде, однако получил отказ. Решение вступило в силу, и прокуратура проконтролировала исполнение требований. Прокурор района Роман Язвенко совместно с полицией и представителями городской администрации проконтролировал демонтаж павильона и освобождение участка.
Нелегальный магазин на Невельского во Владивостоке демонтировали по инициативе прокуратуры. Фото: Прокуратура Приморского края.
Нелегальный магазин на Невельского во Владивостоке демонтировали по инициативе прокуратуры. Фото: Прокуратура Приморского края.
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Ранее в рамках проверки из торговой точки было изъято более 70 литров нелегального алкоголя. В связи с нарушениями прокуратура возбудила дела по статьям КоАП РФ за незаконную торговлю и самозахват земли.
Надзорное ведомство продолжает работу по пресечению подобных правонарушений в городе.
Напомним, антиалкогольные рейды продолжаются во Владивостоке. В начале июля внимание сотрудники полиции уделили Советскому району города. В результате профилактических мероприятий изъято 25 литров пивосодержащих напитков, составлено четыре протокола об административных правонарушениях.