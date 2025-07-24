Нелегальный магазин на Невельского во Владивостоке ликвидировали по требованию прокуратуры

Прокуратура провела проверку после публикаций в СМИ и соцсетях о нелегальной торговле на улице Невельского во Владивостоке. Установлено, что предприниматель без разрешения занял участок земли и незаконно продавал алкогольную продукцию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.