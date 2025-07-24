У Азербайджана начались проблемы с экспортом нефти: партнеры недовольны качеством

Две компании обвинили Азербайджан в том, что нефть, которая поставляется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), была поставлена с органическими хлоридами, используемыми для увеличения добычи сырья. Об этом со ссылкой на британскую British Petroleum (BP Plc), крупнейшего добытчика нефти в Азербайджане, сообщает Bloomberg.