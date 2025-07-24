У Азербайджана начались проблемы с экспортом нефти: партнеры недовольны качеством

Две компании обвинили Азербайджан в том, что нефть, которая поставляется по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), была поставлена с органическими хлоридами, используемыми для увеличения добычи сырья. Об этом со ссылкой на британскую British Petroleum (BP Plc), крупнейшего добытчика нефти в Азербайджане, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что проблемы с загрязнениями отдельных партий азербайджанской нефти, стали известны British Petroleum, и в компании заявили, что хлориды при значительных количествах могут повредить НПЗ и оборудование.
Агентство добавляет, что большие объемы азербайджанской нефти идут по трубопроводу в турецкий порт Джейхан. Компанией BTC Co., которая его построила, управляет BP. В настоящее время BTC Co. оценивает качество сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода.
Ранее сообщалось, что цена нефти резко выросла на фоне ударов США по Ирану. Речь идет о стоимости фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года. Она превысила $81 за баррель впервые с 20 января, сказано в публикации.