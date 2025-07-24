От трёх недель до бесконечности: дорожный ад в Советском районе Владивостока

«А я с дочерью на инвалидной коляске могу гулять по Русской только от кольца и до этой развязки, ни по той стороне, ни по этой нам проехать нельзя совсем! Дочь взрослая, коляска тяжелая, я не могу переносить её через эти бордюры. И так по всей дороге: яма — высоченный бордюр — яма. Дорога в сторону автовокзала нам недоступна. Да, если очень надо, есть такси, но человек с ограниченными возможностями должен гулять. “Спасибо” за доступную среду», — пишет другая жительница Второй Речки.