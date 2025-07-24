От трёх недель до бесконечности: дорожный ад в Советском районе Владивостока

Напоминание опубликовала муниципальная служба «Содержание городских территорий». Работы второй день подряд выполняются с 07:00 до 17:00. Бригада дорожников продолжит разбор асфальтобетонного покрытия и грунта, а также проведёт демонтаж бордюров. Ремонт обещают закончить за три недели.
Ремонт другого перекрёстка на улице Русской, с проспектом 100-летия Владивостока, по-прежнему стопорится. С особыми проблемами сталкиваются пешеходы, так как переход под виадуком представляет собой: «ямы по колено, и никаких сходней, деревянного настила, временной разметки… НИ-ЧЕ-ГО!!!» — пишут местные жители в telegram-канале микрорайона Второй Речки. Граждане отмечают, что «такому состоянию развязки уже год». В мае этого года кто-то устроил своеобразную акцию протеста против срыва сроков ремонта одной из важнейших развязок города — смастерил из остатков брошенной тротуарной брусчатки импровизированный «курган» с обелиском. «Памятник вечному ремонту» оперативно разобрали, а ремонт продолжает иллюстрировать утверждение, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Пешеходы обращают внимание, что новые бордюры, установленные в процессе ремонта улицы Русской, возвышаются над тротуарами и дорогой на 30 — 40 сантиметров, что создаёт огромные неудобства.
«Бедные пенсионеры не могут нормально спуститься, детям бордюр по колено; все велосипеды, самокаты на аллею (аллея имени Дениса Давыдова со скейт-парком — прим. ред.) тащат на себе. Нормально пройти негде от слова совсем, про коляски я вообще молчу», — пишет местная жительница.
«А я с дочерью на инвалидной коляске могу гулять по Русской только от кольца и до этой развязки, ни по той стороне, ни по этой нам проехать нельзя совсем! Дочь взрослая, коляска тяжелая, я не могу переносить её через эти бордюры. И так по всей дороге: яма — высоченный бордюр — яма. Дорога в сторону автовокзала нам недоступна. Да, если очень надо, есть такси, но человек с ограниченными возможностями должен гулять. “Спасибо” за доступную среду», — пишет другая жительница Второй Речки.
Ещё одна женщина пишет, что её ребёнок уже получил травму в зоне заброшенных работ на перекрёстке — обширные ссадины на обоих коленях.
В МЦУ Владивостока сухо прокомментировали пешеходный коллапс Второй Речки заявлением, что реконструкцию завершит муниципальная служба «Содержание городских территорий», срок окончания работ — ориентировочно в третьем квартале текущего года. То есть до конца сентября. За оставшиеся два месяца и неделю дорожники должны: изменить конфигурацию перекрёстка и схемы движения; завершить ремонт тротуара и пешеходных переходов; организовать островки безопасности; смонтировать комплекс умных светофоров. Планируется расширение дороги и строительство новых проездов.
У жителей микрорайонов Снеговая Падь и Изумрудный, проезд в которые блокируется недавно начатым ремонтом перекрёстка Русская — Адмирала Горшкова — Бородинская, возникают резонные опасения, что ремонт постигнет судьба перекрёстка Русская — проспект 100-летия Владивостока.