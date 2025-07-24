$3,7 млрд инвестиций привлекли в экономику Астаны — аким Касымбек

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в социальной сети рассказал, как развивалась экономика Астаны в 2024 году и какие проекты намерены реализовать в ближайшие годы.
В 2024-м в экономику столицы привлекли около 2 триллионов тенге (3,7 миллиардов долларов), сообщил аким.
«Продолжаем привлекать частные инвестиции для развития столицы. Это способствует не только стабильному росту экономики, но и созданию постоянных рабочих мест. Так, в 2024 году в экономику города привлекли почти 2 триллиона тенге, что больше, чем в 2023 году», — сообщил Касымбек.
На недавнем заседании инвестштаба рассмотрели ряд предложений инвесторов. Это такие проекты, как:
строительство многофункционального логистического распределительного комплекса;
комплекса сети хозяйственных магазинов;
строительство горно-металлургического лабораторного комплекса.
А также строительство производственного комплекса для изготовления осветительных мачт и геохимической лаборатории и другие проекты.
Общий объем инвестиций представленных проектов составит около 100 миллиардов тенге (185,7 миллионов долларов), что позволит создать порядка 3 тысячи новых рабочих мест.
Заседания регионального инвестиционного штаба проводим на регулярной основе. Поручил ответственным управлениям тесно сотрудничать с инвесторами и оказывать всестороннюю поддержку, написал аким столицы.