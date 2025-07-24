$3,7 млрд инвестиций привлекли в экономику Астаны — аким Касымбек

«Продолжаем привлекать частные инвестиции для развития столицы. Это способствует не только стабильному росту экономики, но и созданию постоянных рабочих мест. Так, в 2024 году в экономику города привлекли почти 2 триллиона тенге, что больше, чем в 2023 году», — сообщил Касымбек.