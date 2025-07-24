В Иркутске завершают строительство теплового луча

Ход выполнения работ проверили губернатор региона Игорь Кобзев, мэр города Руслан Болотов, генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко.
«При поддержке региона и при личном участии губернатора мы получили свыше 9,8 миллиарда рублей из госбюджета. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов за последние несколько десятилетий. Благодаря ему в городе закроют изношенные котельные, появится возможность возводить новые школы и детские сады, жилые дома. Напомню, что наряду со строительством луча проводится реконструкция имеющейся инженерной инфраструктуры. Это комплексный проект. Основная часть планируемых объемов уже выполнена, ведется восстановление нарушенного благоустройства. Точка в реализации масштабных работ должна быть поставлена к концу года», — подчеркнул Руслан Болотов.
По информации Олега Причко, возведение теплового луча практически завершено. К середине августа окончательно смонтируют распределительные сети к новым котельным. После этого приступят к гидравлическим испытаниям, промывке систем, дезинфекции, оформлению необходимых документов. На отдельных участках такую деятельность уже проводят.
«Мы делаем все необходимое для завершения строительства теплового луча в заданный проектом срок — 1 ноября 2025 года. Все идет в соответствии с графиком, несмотря на наши повышенные обязательства — построить за 28 месяцев вместо нормативных 42. Проект позволит значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу за счет ликвидации семи котельных. Полученный опыт даст возможность в дальнейшем воплощать в жизнь амбициозные планы, в том числе решить назревший вопрос создания новых тепловых мощностей в Иркутске», — пояснил генеральный директор Байкальской энергетической компании.
В предстоящем отопительном сезоне все объекты будут переведены с котельных на центральное теплоснабжение, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска. Проект теплового луча включал возведение более 5,7 км тепловых сетей, а также строительство семи центральных тепловых пунктов рядом с котельными и двух перекачивающих насосных станций.
«Мы получили новый комплексный инфраструктурный объект, реконструировали и построили сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Это было совместное решение правительства Иркутской области, администрации города и ресурсоснабжающих организаций. В результате приведены в порядок сети протяженностью более 25 км. После закрытия шести угольных и мазутной котельной будет значительно улучшена экологическая составляющая в предместье Рабочее. Современные сети снизят нагрузку на коммуникации по всему правому берегу, а также позволят развивать этот район — строить новые социальные и жилые объекты», — отметил Игорь Кобзев.