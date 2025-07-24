В Иркутске завершают строительство теплового луча

«При поддержке региона и при личном участии губернатора мы получили свыше 9,8 миллиарда рублей из госбюджета. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов за последние несколько десятилетий. Благодаря ему в городе закроют изношенные котельные, появится возможность возводить новые школы и детские сады, жилые дома. Напомню, что наряду со строительством луча проводится реконструкция имеющейся инженерной инфраструктуры. Это комплексный проект. Основная часть планируемых объемов уже выполнена, ведется восстановление нарушенного благоустройства. Точка в реализации масштабных работ должна быть поставлена к концу года», — подчеркнул Руслан Болотов.