Омская компания «Сладонеж» оспаривает права «Союзмультфильма» на образ Буратино

В Суде по интеллектуальным правам зарегистрировано дело, инициированное ОАО «Сладонеж» против АО «Киностудия “Союзмультфильм”». Омская компания оспаривает право собственности на образ Буратино из советского мультфильма 1959 года «Приключения Буратино», сообщает портал «СуперОмск».
Компания «Сладонеж» требует досрочно прекратить охрану товарного знака, который с 2020 года принадлежит киностудии и даёт ей исключительные права на использование образа Буратино до конца 2028 года. Данное право охватывает 40 классов товаров и услуг — от рекламы на транспорте до бытовой химии. Омская фирма требует отменить охрану только в одном из этих классов.
В исковом заявлении отмечается, что товарный знак не применялся в отношении некоторых продуктов питания и торговых услуг. В перечень таких товаров входят йогурты, молочные коктейли, фруктовое пюре, желе, сгущённое молоко, консервированные и замороженные фрукты, сливки и другие похожие продукты.
Спор также охватывает услуги по импорту и экспорту, организации ярмарок, рекламе товаров, продвижению продаж и обеспечению других компаний. Истец утверждает, что из-за отсутствия реального использования товарного знака в этих областях его охрана должна быть прекращена.
В настоящий момент иск приостановлен — компании «Сладонеж» дано время до 20 августа 2025 года на устранение выявленных замечаний, после чего дело продолжит рассматриваться.
Причины, по которым омская компания решила обратиться в суд для разрешения спора, пока остаются неизвестными.