Омская компания «Сладонеж» оспаривает права «Союзмультфильма» на образ Буратино

Компания «Сладонеж» требует досрочно прекратить охрану товарного знака, который с 2020 года принадлежит киностудии и даёт ей исключительные права на использование образа Буратино до конца 2028 года. Данное право охватывает 40 классов товаров и услуг — от рекламы на транспорте до бытовой химии. Омская фирма требует отменить охрану только в одном из этих классов.