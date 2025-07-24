Россиянам рассказали, что будет с долларом в сентябре

В сентябре курс доллара начнет двигаться в сторону 90 рублей. Такой прогноз дал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, уточнив, что американская валюта начнет расти умеренными темпами.
«Раньше я считал, что доллар пойдет в сторону 95, но уже это не гарантирую. Однако то, что он должен по всем экономическим смыслам перебраться в район 90 — мне кажется, это очевидно», — приводит «Прайм» слова аналитика.
По его мнению, на рост курса доллара повлияет увеличение импорта, а также продолжение туристического сезона.
Тем временем, для аналитик Кирилл Кононов в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал изменения после заседания ЦБ по ключевой ставке, назначенное на 25 июля. По его словам, курс доллара составит 78−80 рублей, евро — 92−94 рубля, юаня — 11 рублей.
Ранее научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что для бюджета благоприятным был бы курс 90−92 рубля за доллар.