Фарфоровский мост ушел на ремонт

В то же время в комитете по градостроительству и архитектуре города «Ъ-СПб» неоднократно объясняли, что это не так. «Путепровод несколько раз реконструировали, и к сегодняшнему дню он утратил свой первоначальный вид», — считают в КГИОП. Предотвратить снос переправы петербуржцы все же попытались и обратились в суд, но в результате отказались от разбирательств из-за повторного заключения архитектора Виктора Сахновского, который подтвердил, что объект не обладает исторической ценностью.