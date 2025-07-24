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Утверждён проект планировки «Ворота Байкала» в Иркутской области

Согласно новому плану, на территории появятся не только гостиницы и туристические объекты, но и причалы для судов.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутской области одобрили обновленный проект развития особой экономической зоны «Ворота Байкала» в городе Байкальске. Об этом irk.aif.ru сообщили в региональном правительстве.

Согласно новому плану, на территории появятся не только гостиницы и туристические объекты, но и причалы для судов. Также запланировано создание пешеходных дорожек и велодорожек для комфортного отдыха гостей.

Этот проект является частью крупной федеральной программы по развитию туризма вокруг Байкала, которая реализуется по поручению президента России. Аналогичные работы ведутся и в соседней Бурятии.