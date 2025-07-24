Из Челябинска отправился первый чартерный рейс в Хургаду

Из Челябинска отправили первый авиарейс в Хургаду.
— Полетную программу выполняет авиакомпания «Almasria Universal Airlines», — сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.
Купить билет на египетский курорт просто так не получится. Рейс чартерный, билеты на него продаются только вместе с туристическими путевками.
Напомним, та же авиакомпания возит челябинцев в Шарм-эль-Шейх. В прошлом месяце у нее были проблемы со своевременной отправкой самолетов, гендиректора «Almasria» даже вызывали из-за этого на ковер в Росавиацию.