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Из Челябинска отправился первый чартерный рейс в Хургаду

Челябинские туристы начали летать еще на один египетский курорт.

Источник: Челябинский аэропорт

Из Челябинска отправили первый авиарейс в Хургаду.

— Полетную программу выполняет авиакомпания «Almasria Universal Airlines», — сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Купить билет на египетский курорт просто так не получится. Рейс чартерный, билеты на него продаются только вместе с туристическими путевками.

Напомним, та же авиакомпания возит челябинцев в Шарм-эль-Шейх. В прошлом месяце у нее были проблемы со своевременной отправкой самолетов, гендиректора «Almasria» даже вызывали из-за этого на ковер в Росавиацию.