Раскрыты ожидания по курсу доллара осенью

«Несмотря на это, я полагаю, что доллар будет демонстрировать тенденцию к росту. Тем не менее, этот процесс вряд ли примет стремительный характер. Ранее я предполагал, что доллар приблизится к отметке 95 рублей, однако сейчас не могу утверждать это с уверенностью. Вместе с тем считаю вполне вероятным его движение к уровню 90 рублей, исходя из экономических предпосылок», — заявил Остапкович агентству «Прайм».