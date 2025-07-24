В Екатеринбурге Госэкспертиза одобрила проект тоннеля под Куйбышева

Длина тоннеля запланирована 86,4 метра, а моста — 33,4 метра. В непосредственной близости будут установлены скамейки и мусорные баки, а внутри самого перехода — камеры видеонаблюдения. На потолке тоннеля, выполненном из ударопрочного стекла, разместят информационные стенды с подсветкой, содержащие исторические сведения. На пол в переходе будет уложен гранит с антискользящим покрытием. Лестницы будут оборудованы пандусами для маломобильных граждан.