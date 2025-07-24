В Екатеринбурге Госэкспертиза одобрила проект тоннеля под Куйбышева

Управление Госэкспертизы Свердловской области одобрило проект по созданию моста и пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Переход свяжет участки набережной, расположенные вдоль дендрологического парка и цирка, сообщает мэрия.
Длина тоннеля запланирована 86,4 метра, а моста — 33,4 метра. В непосредственной близости будут установлены скамейки и мусорные баки, а внутри самого перехода — камеры видеонаблюдения. На потолке тоннеля, выполненном из ударопрочного стекла, разместят информационные стенды с подсветкой, содержащие исторические сведения. На пол в переходе будет уложен гранит с антискользящим покрытием. Лестницы будут оборудованы пандусами для маломобильных граждан.
Проект также включает в себя ремонт дорожного покрытия, тротуаров и трамвайных путей на улице Куйбышева. Будет уложено 12 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна, а 15,6 тысяч квадратных метров будут отданы под озеленение. Общая протяженность обновляемой территории составит 1,3 километра. Все работы намерены завершить в текущем году.