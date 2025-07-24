МАРТ: требования к маркетплейсам и интернет-продавцам уровняют в Беларуси

В Беларуси планируется уровнять требования к маркетплейсам и интернет-продавцам. Об этом в Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказали в Национальном пресс-центре.
По словам начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Натальи Мельниковой, в Беларуси разрабатывают проект указа, предусматривающего почти аналогичные требования к маркетплейсам и интернет-продавцам.
Отмечается, что документ предусматривает решение вопросов, которые позволят потребителю при онлайн-покупках лучше понимать, какие у него есть права, как он может их защитить, вернуть товар, кто должен отвечать на обращение.
Ранее МАРТ заявил, что интернет-магазины будут обязаны отвечать на обращения белорусов с 11 июля.
Тем временем Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 24 июля.