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МАРТ: требования к маркетплейсам и интернет-продавцам уровняют в Беларуси

МАРТ намерен уровнять требования к маркетплейсам и интернет-продавцам в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируется уровнять требования к маркетплейсам и интернет-продавцам. Об этом в Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказали в Национальном пресс-центре.

По словам начальника управления организации торговли и общественного питания МАРТ Натальи Мельниковой, в Беларуси разрабатывают проект указа, предусматривающего почти аналогичные требования к маркетплейсам и интернет-продавцам.

Отмечается, что документ предусматривает решение вопросов, которые позволят потребителю при онлайн-покупках лучше понимать, какие у него есть права, как он может их защитить, вернуть товар, кто должен отвечать на обращение.

Ранее МАРТ заявил, что интернет-магазины будут обязаны отвечать на обращения белорусов с 11 июля.

Тем временем Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 24 июля.