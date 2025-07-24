МАРТ отреагировал на «пластиковые» помидоры и гнилые фрукты в продаже

Но представитель МАРТ заметила, что и в торговле представлена также преимущественно качественная и хорошая продукция. Хотя и встречаются «локальные нюансы». Ведомство это также замечает. И часто появление гнилых или пластиковых фруктов и овощей в ассортименте связано с тем, что в «конкретном торговом объекте нет хозяйки». То есть нет заведующей или продавца, отвечающего конкретно за эту группу товаров.