МАРТ отреагировал на «пластиковые» помидоры и гнилые фрукты в продаже

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, кто в Беларуси в ответе за «пластиковые» помидоры или подгнившие фрукты на прилавках. На такой вопрос замглавы МАРТ Светлана Короткевич ответила на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.
Представителя ведомства спросили о разнице между рынками, где продают отборную продукцию, и торговыми сетями, где встречается порченая плодовоовощная продукция.
Короткевич отметила, что на рынках в основном представлен частный бизнес. Овощами и фруктами торгуют преимущественно индивидуальные предприниматели, фермеры и физлица. Она обратила внимание, что их затраты на выращивание продукции намного ниже, чем у крупных производителей.
Но представитель МАРТ заметила, что и в торговле представлена также преимущественно качественная и хорошая продукция. Хотя и встречаются «локальные нюансы». Ведомство это также замечает. И часто появление гнилых или пластиковых фруктов и овощей в ассортименте связано с тем, что в «конкретном торговом объекте нет хозяйки». То есть нет заведующей или продавца, отвечающего конкретно за эту группу товаров.
Чиновница пояснила, что за торговыми объектами, на которые пожаловались, начинают наблюдать. И если причина жалоб не устранятся, то прибегают к жестким мерам реагирования.
Представитель МАРТ здесь же напомнила, что сейчас в Беларуси за отсутствие картофеля, других овощей и фруктов из стабфонда на прилавках в межсезонье грозят штрафы.
Мы писали, что штрафы за отсутствие в продаже овощей в Беларуси могут составить до 8400 рублей.
Еще МАРТ сказал, что требования к маркетплейсам и интернет-продавцам уровняют в Беларуси.
Тем временем Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 24 июля.