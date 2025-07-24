Новый ТРК откроют в Петербурге в августе 2025 года

В следующем месяце в Северной столице произойдет открытие нового торгового развлекательного комплекса «Голливуд», сообщает «КоммерсантЪ-СПб».
Согласно официальной информации на сайте проекта, торжественное открытие запланировали на начало августа. Ранее предполагалось запустить комплекс в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.
«Голливуд» обещает стать масштабным центром притяжения горожан и туристов благодаря более чем двум сотням торговых точек. Здесь гости смогут насладиться широким выбором развлечений, совершить покупки, посетить уютные кафе и заняться спортом.