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Новый ТРК откроют в Петербурге в августе 2025 года

Ранее предполагалось запустить комплекс в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.

В следующем месяце в Северной столице произойдет открытие нового торгового развлекательного комплекса «Голливуд», сообщает «КоммерсантЪ-СПб».

Согласно официальной информации на сайте проекта, торжественное открытие запланировали на начало августа. Ранее предполагалось запустить комплекс в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.

«Голливуд» обещает стать масштабным центром притяжения горожан и туристов благодаря более чем двум сотням торговых точек. Здесь гости смогут насладиться широким выбором развлечений, совершить покупки, посетить уютные кафе и заняться спортом.