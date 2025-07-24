Эксперт раскрыл, является ли быстро почерневшее масло поводом для беспокойства

При этом эксперт предупредил, что действительно бывают ситуации, когда цвет масла в сочетании с другими симптомами может указывать на проблемы. Он указал, что должно насторожить не само потемнение, а его специфические проявления в вид резкого загустения или пастообразного состояния масла, что является признаком окисления или перегрева, появления эмульсии или сладковатого запаха, что может говорить о попадании антифриза, а также аномально быстрого роста расхода масла на угар.