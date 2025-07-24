Эксперт раскрыл, является ли быстро почерневшее масло поводом для беспокойства

Автомобильный эксперт Роман Сокуев в беседе с «Российской газетой» рассказал, стоит ли воспринимать потемнение моторного масла через 1000−2000 километров после замены в качестве сигнала о неисправности или некачественной смазке.
Как заметил собеседник издания, в подавляющем большинстве случаев быстро почернение масла, наоборот, указывает на его корректную работу и не является поводом для тревоги. Эксперт пояснил, что ключевая причина состоит в эффективном функционировании диспергирующих присадок, входящих в состав современных качественных масле, задача которых заключается в том, чтобы немедленно связывать микрочастицы сажи и мелкодисперсные продукты износа, удерживая их во взвешенном состоянии.
Сокуев обратил внимание на то, что равномерное распределение этих частиц по объему масла и придает ему характерный темный оттенок, а если бы дисперсанты не работали, то загрязнения оседали бы на внутренних поверхностях мотора, образуя шламы и лаковые отложения, что, в свою очередь, может спровоцировать закоксовывание колец, забивание масляных каналов и преждевременный износ.
При этом эксперт предупредил, что действительно бывают ситуации, когда цвет масла в сочетании с другими симптомами может указывать на проблемы. Он указал, что должно насторожить не само потемнение, а его специфические проявления в вид резкого загустения или пастообразного состояния масла, что является признаком окисления или перегрева, появления эмульсии или сладковатого запаха, что может говорить о попадании антифриза, а также аномально быстрого роста расхода масла на угар.
В этих случаях, по словам Сокуева, почернение может быть симптомом более серьезных неполадок, таких как неисправность системы вентиляции картера, пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) или критический износ цилиндропоршневой группы.
Читайте также: Автоэксперт рассказал, станет ли машина мощнее после заправки спортивным бензином.