«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Теперь летим в Геленджик и из Екатеринбурга: с 5 августа запускаем прямые рейсы из нашего домашнего аэропорта Кольцово!» — сообщили в «Уральских авиалиниях».
Геленджик находится недалеко от Сочи, Новороссийска, Керчи, Анапы. Из него можно добраться до данных курортов.
Ранее «МК-Урал» писал, что авиакомпания Red Wings начнет перелеты по маршруту Екатеринбург — Геленджик.
Планируется, что полеты будут выполняться с 8 августа два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.