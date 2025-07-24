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«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик.

Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Теперь летим в Геленджик и из Екатеринбурга: с 5 августа запускаем прямые рейсы из нашего домашнего аэропорта Кольцово!» — сообщили в «Уральских авиалиниях».

Геленджик находится недалеко от Сочи, Новороссийска, Керчи, Анапы. Из него можно добраться до данных курортов.

Ранее «МК-Урал» писал, что авиакомпания Red Wings начнет перелеты по маршруту Екатеринбург — Геленджик.

Планируется, что полеты будут выполняться с 8 августа два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.