Больше пяти тысяч молодых людей получили квартиры в Казахстане

В 2025 году запущена новая банковская программа «Наурыз жұмыскер», созданная специально для поддержки молодых специалистов рабочих профессий. Кроме того, региональные ипотечные программы для профессионалов в различных областях открывают дополнительные возможности для молодежи по получению квартир.