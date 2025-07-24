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Больше пяти тысяч молодых людей получили квартиры в Казахстане

В рамках Года рабочих профессий Казахстан выделил 220 млрд тенге на госпрограммы «Наурыз» и «Отау» для получения квартир. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев в правительстве.

Источник: Курсив

Благодаря этим средствам более 5 тыс. молодых людей получили собственные квартиры. Программы направлены на решение ключевой задачи — обеспечение молодежи доступным жильем.

«Реализуется комплекс мер по поддержке молодежи. В частности, основной вопрос — обеспечение жильем молодежи. На жилищные программы “Наурыз” и “Отау” из бюджета выделено 220 млрд тенге. В результате 5,5 тыс. молодых людей получили новое жилье», — сказал Ермек Кошербаев.

В 2025 году запущена новая банковская программа «Наурыз жұмыскер», созданная специально для поддержки молодых специалистов рабочих профессий. Кроме того, региональные ипотечные программы для профессионалов в различных областях открывают дополнительные возможности для молодежи по получению квартир.

Ранее «Курсив» рассказывал, что абитуриенты в 2025 году получат 93 тыс. грантов на поступление в отечественные вузы.