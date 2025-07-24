Больше пяти тысяч молодых людей получили квартиры в Казахстане

Благодаря этим средствам более 5 тыс. молодых людей получили собственные квартиры. Программы направлены на решение ключевой задачи — обеспечение молодежи доступным жильем.
«Реализуется комплекс мер по поддержке молодежи. В частности, основной вопрос — обеспечение жильем молодежи. На жилищные программы “Наурыз” и “Отау” из бюджета выделено 220 млрд тенге. В результате 5,5 тыс. молодых людей получили новое жилье», — сказал Ермек Кошербаев.
В 2025 году запущена новая банковская программа «Наурыз жұмыскер», созданная специально для поддержки молодых специалистов рабочих профессий. Кроме того, региональные ипотечные программы для профессионалов в различных областях открывают дополнительные возможности для молодежи по получению квартир.
Ранее «Курсив» рассказывал, что абитуриенты в 2025 году получат 93 тыс. грантов на поступление в отечественные вузы.