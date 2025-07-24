Частных перевозчиков Екатеринбурга обяжут закупать большие автобусы в 2026 году

Требование к частным перевозчикам по закупке автобусов большого класса появится в брутто-контрактах в 2026 году. Об этом сегодня заявил замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Николай Вахлов.
По его словам, окончательная дата будет зависеть от размера финансирования. Вахлов уточнил, что полностью автобусы среднего класса из парка перевозчиков не исчезнут.
"Какая-то часть автобусов среднего класса все равно останется, потому что есть маршруты, которым большой класс не особо нужен. То есть это отдаленные территории, где передвигается небольшое количество людей.
Соответственно, в большей степени магистральные маршруты мы рассматриваем под замену полностью под большой класс. Постепенно будем это заменять. Я не знаю [точную дату], зависит от финансирования и возможностей перевозчика, а также федеральных программ. В следующем году, скорее всего", — сказал Николай Вахлов.
ЕАН рассказывал, что врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил о необходимости замены в Екатеринбурге в ближайшие 3−4 года еще 400 автобусов, в том числе в автопарках частных перевозчиков. Губернатор отметил, что обновление «зашито» в брутто-контракты. Деньги, выплачиваемые компаниям за транспортную работу, предусмотрены также на замену автобусов.
В Екатеринбурге, напомним, проходит большая транспортная реформа. Главный ее пункт — переход перевозчиков на работу по брутто-контрактам. Теперь выручка от билетов идет в бюджет города, а транспортным компаниям платят за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. Предполагается, что благодаря этому автобусы будут ходить чаще, а водители должны перестать устраивать гонки на улицах и биться за пассажиров.
Сергей Беляев.