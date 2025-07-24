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У нижегородских предприятий нашли фальсификат молочной продукции

По всем фактам нарушения законодательства производителям объявлены предостережения.

С начала 2025 года Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл прекращено действие десяти деклараций о соответствии на молочную продукцию нескольких нижегородских производителей. Основные причины — фальсификация состава, нарушения условий производства и несоответствие заявленным стандартам качества.

В ходе проверок и благодаря системе мониторинга ФГИС «Сирано» специалисты обнаружили замену молочных жиров растительными (в твороге, сливочном масле, сметане, сырах), несоответствие микробиологических показателей (превышение уровня бактерий, дрожжей), некорректную маркировку (отсутствие полного состава).

Среди производителей, неоднократно лишившихся декларации: нижегородские производители ООО «Молоко-К» (отозвано две декларации) и ООО «Бежин луг» (отозвано три декларации).

По всем фактам нарушения законодательства производителям продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушений требований.