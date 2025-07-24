У нижегородских предприятий нашли фальсификат молочной продукции

С начала 2025 года Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл прекращено действие десяти деклараций о соответствии на молочную продукцию нескольких нижегородских производителей. Основные причины — фальсификация состава, нарушения условий производства и несоответствие заявленным стандартам качества.