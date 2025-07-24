В Сочи квартиры покупают инвесторы из Москвы, в Ростове-на-Дону — местные

— Популярность жилья в Сочи и его ценообразование продиктованы инвестиционной привлекательностью курорта. По нашим проектам из года в год мы видим, что основная часть покупателей сочинской недвижимости — жители других регионов, в основном Москвы. По итогам шести месяцев текущего года жители столицы составили треть всех покупателей сочинской недвижимости проектов «Неометрии» — 30%. На втором месте жители Краснодарского края — 24%. В Ростове-на-Дону 95% покупателей первичного жилья — местные жители, которые приобретают 2- и 3-комнатные квартиры для себя. С января по июнь самую высокую долю сделок с большим семейным форматом в наших проектах мы фиксировали в мае — почти 45%, — говорит директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко.