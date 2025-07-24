В Сочи квартиры покупают инвесторы из Москвы, в Ростове-на-Дону — местные

По итогам первого полугодия в Сочи покупатели интересуются в основном однокомнатными квартирами — за счет их относительно низкой стоимости по сравнению с жильем большей площади. В столице Южного федерального округа Ростове-на-Дону люди уже рассматривают преимущественно «двушки» и «трешки».
За первые шесть месяцев на рынке новостроек Сочи 70% сделок пришлось на жилье для инвестиций — студии и, в большей степени, однокомнатные квартиры.
Двухкомнатные квартиры в Сочи за первое полугодие приобрели только 14%, квартиры с тремя комнатами и больше — 16%. В Ростове-на-Дону покупатели предпочитают жилье большей площади. 35% сделок было заключено на покупку двухкомнатных квартир, 23% — на трехкомнатные, четырехкомнатные, пятикомнатные.
Однако сегмент однокомнатных квартир и эргономичных студий остается значительным, совокупно формируя 44% всех сделок.
— Такое распределение спроса по южным городам сохраняется длительное время. В Сочи, как в главном курортном городе не только юга, но и страны, востребовано компактное жилье для сезонного отдыха, сдачи в аренду или инвестиций. Одним из ключевых критериев при покупке становится не столько площадь квартиры, сколько комфортность, качество, уровень услуг и наличие инфраструктуры, — говорит директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская. — В Ростове-на-Дону покупатели выбирают более просторные квартиры семейного типа для постоянного проживания.
Что касается стоимости квадратного метра в этих городах, в Сочи она почти в три раза превышает цену за «квадрат» в Ростове-на-Дону: 535 тысяч рублей и 139 тысяч соответственно. Но рынок недвижимости Ростова показывает хоть и небольшой, но прирост. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года повышение средней стоимости квадратного метра составило 3%.
— Популярность жилья в Сочи и его ценообразование продиктованы инвестиционной привлекательностью курорта. По нашим проектам из года в год мы видим, что основная часть покупателей сочинской недвижимости — жители других регионов, в основном Москвы. По итогам шести месяцев текущего года жители столицы составили треть всех покупателей сочинской недвижимости проектов «Неометрии» — 30%. На втором месте жители Краснодарского края — 24%. В Ростове-на-Дону 95% покупателей первичного жилья — местные жители, которые приобретают 2- и 3-комнатные квартиры для себя. С января по июнь самую высокую долю сделок с большим семейным форматом в наших проектах мы фиксировали в мае — почти 45%, — говорит директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко.